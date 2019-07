Seyyar dönme dolap çocukların ilgi odağı oluyor

-Çocuklarla röportaj

-Fahrettin Karasakal röportajı



( İSTANBUL -ÖZEL)- Fahrettin Karasakal “Onlar seviniyor benim de hoşuma gidiyor” İSTANBUL



- Sultangazi’de 90’ların geleneği seyyar dönme dolapla sokak sokak gezen Fahrettin Karasakal, çocukların ilgi odağı oldu. Az sayıda temsilcisi kalan işe 8 yıldır devam eden Karasakal, “Genellikle fazla imkanı olmayan çocuklar biniyor, onlar seviniyor benim de hoşuma gidiyor” dedi.

Sultangazi’de lunaparka gidemeyen çocukların “Fahrettin Ağabeyi” olan Fahrettin Karasakal, az sayıda temsilcisi kalan seyyar dönme dolapla 8 yıldır sokak sokak gezerek çocukları eğlendiriyor. 90’ların vazgeçilmezi olan seyyar dönme dolapla çocukların evlerinin önüne kadar giderek onları eğlendiren Karasakal, çocuklarla birlikte şarkı söylemeyi de ihmal etmiyor. Dönme dolaba binen çocukların çok sevindiğini, kendisinin de bu durumdan memnun olduğunu söyleyen Karasakal, çocukların ayağına lunaparkı getirerek onlarla hoş vakit geçirttiklerini belirtti.

Çocukların artık kendisini tanıdığını ifade eden Fahrettin Karasakal, “8 yıldır bu işte çalışıyorum. Sabah kalkıyoruz saat 12.00 gibi çocuklar sokaklara geldiği zaman çıkıyoruz. Gelip çoluk çocuğu eğlendiriyoruz, güldürüyoruz akşam olunca da evimize gidiyoruz” dedi.

“Genellikle fazla imkanı olmayan çocuklar” Yaptığı işi sevdiğini ve imkanı olduğu sürece devam edeceğini söyleyen Karasakal, “Genellikle fazla imkanı olmayan çocuklar kullanıyor. Ben böyle sokaklarda dolaşıyorum. Kapı önlerine kadar gidiyorum. Onlar seviniyor benim de hoşuma gidiyor. Şarkı söylüyoruz beraber, eğleniyoruz, gülüyoruz. Hepsi beni tanıyor. Ben onları tanıdım artık. Bu civarı komple dolaşıyorum. Kapının önüne lunaparkı getiriyorum. Sevindiriyoruz onları. Bu işe devam edeceğim. İmkanım olduğu sürece dolaşacağım. Çoluk çocuğu eğlendireceğim” diye konuştu.

“Büyük dönme dolaplara bindim ama en iyisi buydu” Evlerinin önüne kadar gelen dönme dolaba binen çocuklar ise çok eğlendiklerini belirterek, büyük bir lunaparka gidemedikleri için en iyisinin “mahalle dönme dolabı” olduğunu söylediler. Daha önce Fahrettin Karasakal’ın dönme dolabına binmediğini ifade eden Burak Baydur, “Dönme dolaba biniyoruz. Çok güzel. Hiç buna binmedim. Daha önce büyük dönme dolaplara bindim ama en iyisi buydu” şeklinde konuştu.

Seyyar dönme dolabın mahallenin her yerini gezdiğini belirten Nisanur Doğan ise, “Dönme dolaba biniyoruz. Buralarda, mahallenin her yerinde geziyor. Biz de gördüğümüzde biniyoruz. Çok hoşuma gitti. Hızlıca sallıyor ya o benim çok hoşuma gitti” ifadelerini kullandı. “Mahallede büyük bir dönme dolap yok” Dönme dolaba binerken şarkılar söyleyen çocuklardan Ecrin Doğan, “Dönme dolaba biniyoruz. Ağabey bizi çevirince çok güzel oluyor ama hızlı sallıyor. Her zaman geliyor buraya. Herkes biniyor sonra biz de biniyoruz. Mahallede büyük bir dönme dolap yok. O yüzden bu geliyor” dedi.