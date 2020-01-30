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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Seyyar arzuhalci 'arabamı bağlatmam' diye direndi ama aracının bağlanmasına engel olamadı

Seyyar arzuhalci 'arabamı bağlatmam' diye direndi ama aracının bağlanmasına engel olamadı

-VATANDAŞIN ZABITA EKİPLERİNE ARACINI VERMEMEK İÇİN DİRENMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Polis Bağlama Arzuhalci Zabıta 

--ZABITA VE POLİS EKİPLERİNİN VATANDAŞI İKNA ETMEK İÇİN DİL DÖKMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--ARACINI VERMEK İSTEMEYEN VATANDAŞIN ARACIN İÇİNE OTURMASINDAN GÖRÜNTÜ
--ARACIN ÇEKİCİYE YÜKLENMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--HASAN ÜLKÜ AÇIKLAMA YAPMASI

( BURSA - ÖZEL) Seyyar arzuhalci "arabamı bağlatmam" diye direndi ama aracının bağlanmasına engel olamadı- Adliyenin önünde seyyar arzuhalcilik yapan vatandaşın aracı zabıta ve polis tarafından bağlandı BURSA

- Bursa'da Bölge Adliye Mahkemesi önünde seyyar arzuhalcilik yapan vatandaş aracını bağlamaya gelen zabıtalara uzun süre direndi. Uzun yıllardır adliyelerin önünde seyyar olarak arzuhalcilik yapan Emekli Polis Hasan Ülkü, çok defa ceza yazılmasına rağmen seyyar olarak bu işi yapmaya devam etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi önünde aracıyla seyyar olarak arzuhalcilik yapan vatandaşın aracı hakkında encümen kararıyla birlikte bağlama kararı çıktı. Aracını vermemek için uzun süre direnen Emekli Polis Hasan Ülkü, aracının çekiciye yüklenip bağlanarak götürülmesine uzun süre engel oldu. Polis ve zabıta ekiplerinin uzun süre dil döktüğü seyyar arzuhalci aracının içinde oturup eylemine devam etti. Ülkü, aracının çekiciye yüklenmesine engel olmak istedi. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen Ülkü'nün muayene günü geçmiş aracı çekiciye yüklenerek adliyenin önünden götürüldü. Zabıta ekipleri kendilerine zorluk çıkarttığı gerekçesiyle Hasan Ülkü'den şikayetçi olurken, yıllardır bu işi yaptığını öne süren Ülkü hakkını savunacağını söyledi.


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