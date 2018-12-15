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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Seyr-i Aşk Tezhip Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Seyr-i Aşk Tezhip Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Şahin'in konuşması

Tezhip Sanatı Omurga Ziyaretçiler Öğrenciler Sergi Açılışı 

-Kurdele kesimi
-Şahin ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi
-Müzeyyen Bilgiç ve Zehra Kolukısa ile röportaj
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Seyr-i Aşk Tezhip Sergisi, Kültür Bakanlığı Mustafa Necati Kültürevinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ın katılımıyla açıldı. Müzehhip Müzeyyen Bilgiç ve öğrencileri Ayşe Şen, Fatma Alparslan, Nezahat Özman, Nilüfer Özen, Nurten Künç, Pakize Özcan, Tuğba Mendi, Zehra Kolukısa, Zeliha Coşkunsel, Zeliha Köprülü’nün Seyr-i Aşk Tezhip Sergisi, Kültür Bakanlığı Mustafa Necati Kültürevinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ın katılımıyla açıldı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sergi açılışında yaptığı konuşmada, Ankara’nın çok önemli bir kültür ve sanat şehri olduğunu belirterek, Ankara’nın kültürüne ve sanatına katkılarından dolayı teşekkür etti. Şahin, “Bizler çok kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Mirasçılarıyız. Çok zengin bir kültür ve sanat hayatına sahibiz. Tezhip sanatı da tezyin sanatı da kültürel zenginliğimizin en önemli unsurlarından bir tanesi. Bu geleneksel sanatı yaşattıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Şahin, kültür ve sanatın bir toplumun omurgası olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Şahin ve Bakan Yardımcısı Baydaş sanatçılarla birlikte serginin açılış kurdelesini keserek, sergiyi gezdi ve eserlerle ilgili bilgi aldı. Sergide 36 adet eser bulunuyor Müzeyyen Bilgiç ise sergide 36 adet eser olduğunu belirterek, “Uzun yıllar alan ve emek isteyen bir çalışma oldu. 5 yıldır bu sergiye hazırlanıyoruz. Ankara’da ilk sergimiz. 10 kişi katıldı bu sergiye benimle beraber 11 kişi. Bizim açımızdan Ankara’daki ilk sergimiz oldu. 25 Aralık’a kadar sergimiz devam ediyor. Bütün Ankaralıları bekliyoruz sergimize” açıklamasında bulundu. Sergideki sanatçılardan Zehra Kolukısa 12 yıldır tezhip sanatıyla uğraştığını kaydederek, şöyle konuştu: “Çok meşakkatli bir sanat. Kağıdından başlayarak altınını ezmesi tasarımı o kadar zor ama o kadar büyük bir zevk ki anlatamam. Hayatımızın her yerini kaplıyor ve çok mutlu oluyoruz. Dünyadan kopuyoruz her şeyi unutuyoruz çok seviyoruz tezhibi.” Bugün açılışı yapılan Seyr-i Aşk Tezhip Sergisi 25 Aralık’a kadar Kültür Bakanlığı Mustafa Necati Kültürevinde ziyaretçilerini bekliyor.
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