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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şeyma Subaşı, Miami’ye gitti Haberi

Şeyma Subaşı, Miami’ye gitti Haberi

Subaşı'nın sosyal medya paylaşımı

( İSTANBUL )- Acun Ilıcalı’dan boşanan Şeyma Subaşı soluğu Miami’de aldı İSTANBUL

Sosyal Medya Nafaka 


- Acun Ilıcalı’dan boşanan Şeyma Subaşı, kızı Melisa’yı da yanına alarak ABD’ye gitti. Acun Ilıcalı’dan ayrılmasının ardından kızı ve kendisi için alacağı aylık 125 bin TL nafaka ile gündeme gelen Şeyma Subaşı, kızı Kelisa Ilıcalı ile Miami’e gitti. Dün Atatürk Havalimanı'na gelen Subaşı, kızı ile birlikte Türk Hava Yolları’nın TK 77 sefer sayılı uçağıyla 15.10’da Miami’ye hareket etti. Miami’ye gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı’nda kızı Melisa ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı daha sonra bu paylaşımı kaldırdı. Şeyma Subaşı, kızı Melisa’yı valizinin üzerinde taşırken çektiği videoyu ‘Bye bye İstanbul’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştıktan bir süre sonra sildi.
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