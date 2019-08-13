Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Seyitgazi'deki yangını söndürme çalışmalarına gençler kürekler ile destek oluyor

Seyitgazi'deki yangını söndürme çalışmalarına gençler kürekler ile destek oluyor

Detay

Kozalak Orman Yangını Grup Genç Helikopter 

-Orman yangınından gece görüntüsü
-Yangını söndürmeye çalışan gençlerden detaylar
-genel detaylar
--ARŞİV-

( ESKİŞEHİR -DETAY)- Eskişehir'deki yangını söndürmek için gençler seferber oldu ESKİŞEHİR

- Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının yaşandığı bölgede itfaiye ekiplerinin yanı sıra bir grup genç de ellerindeki kürekler ile yangını söndürmeye çalışıyor. Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi civarında gerçekleşen orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yangına 2 helikopter, 10 aranzör, iş makineleri ve 100 işçi ile müdahale ediliyor. Görevlilerin yanı sıra Yapıldak Mahallesi’nde oturan bir grup genç de yangına ellerindeki kürekler ile müdahale ediyor. Konuyla ilgili konuşan mahalle gençleri 3 kişinin zehirlendiğini söylediler. Meydana gelen yangını söndürmek için elindeki kürek ile mücadele eden bir genç, "Tarlanın ucunda az ateş vardı. Sonra artmış ve arkalara doğru gitmiş. İlk başta helikopterler gelmedi. Alevler yeniden arttı dediler ve söndürmek için adam topladılar. 3 kişi yaralandı, zehirlenmişler ambulansa bindirdiler. Buradan ayran falan götürdüler. Bizde itfaiye erlerine yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.
Yangını söndürmeye çalışan gençlerden bir başkası da, "Direk koştuk söndürmek için uğraştık. Ormandaki kozalaklara ateş değdiğinde patlıyor. Hemen hemen 6-7 saattir yanıyor" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı