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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Seyit Sertçelik: “ABD Senatosu’nun aldığı karar yok hükmündedir”

Seyit Sertçelik: “ABD Senatosu’nun aldığı karar yok hükmündedir”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ve TÜMSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu'nun açıklamaları ve detaylar

( BURSA )- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik:- “Bu karar tarihi olayların siyasallaştırılmasından başka anlam taşımamaktadır” BURSA

Tarihçi Kırım Soykırım Uluslararası Parlamento 


- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, ABD Senatosu’nun aldığı kararın yok hükmünde olduğunu belirterek, “Hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu karar tarihi olayların siyasallaştırılmasından başka anlam taşımamaktadır” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Bursa Şubesi’nin düzenlediği 37. geleneksel ‘Çırağa söyleşileri’ programına katıldı.
‘Ermeni sorununun arka planı ve tarihi gerçekler’ konulu konuşma yapan Sertçelik, ABD senatosunun almış olduğu soykırım kararını kınadı. “Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir” diyen Sertçelik, “Hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu karar tarihi olayların siyasallaştırılmasından başka anlam taşımamaktadır. Hukuki dayanağa ve bilimsel yeterliliği olmayan anlamsız bir karardır. Tarihi olayların değerlendirilmesi tarihçilere bırakılabilir. Tarihi olaylara dahil olarak senatoların veya parlamentoların karar almaları doğru değildir. Türk tarihinde soykırım benzeri kara lekeler bulunmamaktadır. Bu kararı alanların öncelikle kendi tarihlerine, kendi kara sayfalarına bakması lazım” dedi.
TÜMSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ise, “Ermeni meselesi uluslararası platformda Türkiye düşmanlarının sürekli gündeme getirdikleri istismar ettikleri bir konu. En son ABD Senatosu, Ermeni tasarımını onaylamış. Bu konu bizim için yok hükmündedir” açıklamasını yaptı.
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