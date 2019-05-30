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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Seyis hipodromda ölü bulundu

Seyis hipodromda ölü bulundu

Seyisin ölü bulunduğu yerin görüntüsü

Hastalık Hipodrom Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Hipodromdan genel ve detay görüntü
-Seyisin öldüğü odanın görüntüsü
-Polisin görüntüsü
-Seyisin fotoğrafı

( ADANA )- Adana'da 58 yaşındaki seyis hipodromda kaldığı odada ölü olarak bulundu ADANA

- Adana'da 58 yaşındaki seyis hipodromda kaldığı odada ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahalesinde meydana geldi. İddiaya göre, 58 yaşındaki Seyis Can Ozon, sabah atların yanına gelmeyince seyis arkadaşları şüphelenip hipodromda kaldığı odaya gitti. Kapıyı çaldılar ancak Ozon ses vermeyince içeri girdiler. Ozon'un hareketsiz yattığını gören arkadaşları hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ozon'un hayatını kaybettiğini saptadı. Ozon'un bir çok rahatsızlığı olduğu ölüm nedeninin de bu hastalıklara bağlı olduğu belirlendi.
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