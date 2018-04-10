Seyir halindeyken lastiği fırlayan TIR böyle görüntülendi İzle

-- TIR'ın lastiğinin çıkma anı



( GİRESUN -ÖZEL-HD)- Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen TIR’ın lastiği yerinden çıktı- Kazaya davetiye çıkartan anlar ise saniye saniye görüntülendi GİRESUN



- Karadeniz sahil yolunda ilerleyen TIR’ın dorse lastiği yerinden çıktı. Bu anlar ise TIR’ın arkasından gelen aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Karadeniz sahil yolunda Trabzon istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan TIR Görele ilçesinden geçtiği sırada dorsenin lastiği patladı. Patlayan lastik daha sonra yerinden çıkarak hızla yolun solundaki bariyerlere çarptı. Yaşanan olayda kazadan kıl payı dönülürken TIR’ın lastiğinin yerinden çıkma anı bir başka aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

