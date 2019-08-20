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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeyken damperi açılan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi açılan kamyon EDS direğine çarptı

- DİREĞE ÇARPAN KAMYON

Polis Kamera Kırmızı Işık Gesi Polis Ekipleri 

-- VATANDAŞLARIN MERAKLI İZLEMESİ
-- EKİPLERİN ÇALIŞMASI
-- VİNÇLE HALATLARIN BAĞLANMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da D-100 karayolunda seyir halindeyken arıza nedeniyle bir anda damperi açılan kamyon EDS direğine çarptı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikameti saatlere trafiğe kapalı kaldı. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mustafa Can idaresindeki 14 AL 073 plakalı kamyon, YSE kavşağında kırmızı ışık nedeniyle yavaşladığı sırada oluşan arıza nedeniyle kalkan damperi Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üzerinde kameraların olduğu direğin bir bölümü büyük zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Direğin kamyonun kasasına takıldığının görülmesi üzerine olay yerine vinç istendi. Vinç yardımıyla direğin üzerindeki kameralar söküldü. Daha sonra direğin 3 bölgesinden halatların bağlanmasıyla kamyonun damperi indirilerek araç çekildi. Zarar gören Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direği de vinç yardımıyla ekipler tarafından sökülerek yoldan kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların meraklı gözlerle izlediği çalışma sırasında, D-100 karayolu Ankara istikameti uzun süre ulaşıma kapatıldı. Çalışmaların sonlanmasıyla trafik tekrar normale döndü.
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