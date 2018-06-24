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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi - SAMSUN

Seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi - SAMSUN

- Seyir halindeyken alev alan Gürcistan plakalı tırdan detay - Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına müdahale etmesiSeyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldiSAMSUN (AA) - Samsun 'da seyir halindeyken alev alan Gürcistan plakalı tır kullanılamaz hale geldi.İstanbul'dan Gürcistan'a temizlik malzemesi taşıyan Canbul Beritze yönetimindeki S Z 800 Gürcistan plakalı tır Samsun Çevre Yolu Kızılay Kan Merkezi kavşağında seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında polis de yolda güvenlik önlemi aldı.İtfaiye ekiplerince söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

Polis Güvenlik Önlemi Yangına Müdahale 

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