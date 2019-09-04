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04 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeyken alev alan otomobile esnaf müdahale etti

Seyir halindeyken alev alan otomobile esnaf müdahale etti

Otomobilden alevlerin yükselmesi

Bild Kalaba Alabalık 

-Söndürme çalışmaları detaylar
-Çevredeki kalabalık detayları

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- Esnaf alev alan otomobile yangın tüpleriyle müdahale etti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta seyir halinde olan otomobil, bir anda alev aldı. Çevredeki esnafların alevlere yangın tüpleriyle zamanında müdahalesi, otomobili tamamen yanmaktan kurtardı. Alınan bilgilere göre, Mustafa İ. yönetimindeki 46 ABT 675 plakalı otomobiliyle il merkezinde Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden Trabzon Bulvarı istikametine seyir halinde iken bir anda aracı alev aldı. Otomobilini sağa çekerek son anda alevlerden kurtulan sürücünün imdadına çevredeki esnaf yetişti. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden esnaf, yoldan geçen vidanjör operatöründen destek istedi. Müdahale sırasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, otomobilde soğutma çalışmasında bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangın nedeniyle kapatılan yol otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
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