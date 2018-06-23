Seyir halindeyken alev alan aracın sürücüsü yaralandı - DİYARBAKIR
- Seyir halindeyken alev alan aracın sürücüsü yaralandı - Aracın alev alması - Sürücünün aracı boş bir araziye sürmesiSeyir halindeyken alev alan aracın sürücüsü yaralandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da seyir halindeki aracın alev alması sonucu sürücü hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen pikap, Lice - Batman yol ayrımında seyir halindeyken aniden alev aldı.Durduğu aracı terk eden sürücü, başka araçların zarar görmemesi için alevlerin büyümesine rağmen yeniden pikaba bindi. Sürücü, daha sonra aracı yol kenarında boş bir araziye sürdü.Yangın nedeniyle sürücü hafif yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi.