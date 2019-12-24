Seyir halindeyken alev alan araç söndürüldü - ISPARTA
- Seyir halinde yanan araç - Yanan aracın bulunduğu yerden görüntüler - Yanan araçtan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Isparta 'da seyir halindeyken alev alan araç söndürüldüISPARTA (AA) - Isparta 'nın Şarkikaraağaç ilesinde seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü.Recep Özçelik idaresindeki 32 YB0 49 plakalı otomobilin, Camikebir Mahallesi Isparta Caddesi'nde motor kısmından duman çıkmaya başladı. Alevlerin yükseldiği aracını durduran Özçelik, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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