Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeyken alev alan araç söndürüldü - ISPARTA

Seyir halindeyken alev alan araç söndürüldü - ISPARTA

- Seyir halinde yanan araç - Yanan aracın bulunduğu yerden görüntüler - Yanan araçtan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Isparta 'da seyir halindeyken alev alan araç söndürüldüISPARTA (AA) - Isparta 'nın Şarkikaraağaç ilesinde seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü.Recep Özçelik idaresindeki 32 YB0 49 plakalı otomobilin, Camikebir Mahallesi Isparta Caddesi'nde motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Alevlerin yükseldiği aracını durduran Özçelik, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Sparta Karaağa Polis Ekipleri Karaağaç Yangına Müdahale 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı