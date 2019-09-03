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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Kamyon yanarken detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Bild Yangına Müdahale 


- Muratlı-Tekirdağ karayolunda seyir halindeki bir kamyonun motor kısmından alevler yükseldi. Olay, Muratlı-Tekirdağ karayolu 10. Km civarında meydana geldi. Tekirdağ’dan Muratlı istikametine doğru seyir eden Cem Ocak’a ait 59 NC 799 plakalı kamyonun motor kısmından alevler çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü kamyonu sağa çekerek itfaiye ekiplerine bildirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen kamyonda soğutma çalışması da yapıldı. Kamyonun kupa kısmına kadar yandığı görüldü.
Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
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