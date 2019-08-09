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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Yangının söndürülmesi

Yolcu Otobüsü 

-Otobüsten genel ve detay görüntüler

( MERSİN )- Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan otobüs itfaiye ekiplerince söndürüldü MERSİN

- Mersin’ Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Gülek Boğazı mevkisinde meydana geldi. 44 yolcusuyla Hatay'dan İstanbul'a giden Ahmet Okçu yönetimindeki Metro Turizm'e ait 34 GN 8564 plakalı otobüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangının çıkmasının ardından otobüsteki yolcular tahliye edildi. Yolcuların tahliyesinin ardından alevler otobüsü tamamen kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek otobüsteki yangını söndürdü. Otobüsün şoförü Ahmet Okçu, otobüsün alev aldığını fark edince yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ettiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ERY-UMT-
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