Seyir halindeki traktörün römorkundaki su boruları görenleri hayrete düşürdü



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir traktörün römorkuna yan olarak konulan ve trafiği engelleyen su boruları pes dedirtti. Şuhut-Afyonkarahisar yolu güzergahında seyir halinde bulunan bir traktör römorkuna çok sayıdaki su borusu yan ve üst üste dizildi. Çift şeritli yolu komple kapatan traktör, kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti. Kazaya davetiye çıkaran traktör, diğer araçların geçişlerini de engellerken su borularının sağ ve soluna oturan iki kişi de canlarını hiçe saydı. Bir süre yoluna devam eden traktör, diğer araçların geçişini de engelledi.

