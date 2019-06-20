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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki tırda yangın - MERSİN

Seyir halindeki tırda yangın - MERSİN

- Yanan tırdan ve söndürme çalışmalarından görüntüler Mersin 'de seyir halindeki tırda yangın - Cam yüklü tır çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldiMERSİN (AA) - Mersin 'de, hareket halindeyken yangın çıkan cam yüklü tırda maddi hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çırak yönetimindeki 61 K 0683 plakalı tır, Pozantı - Tarsus - Mersin otoyolu Damlama mevkisinde ilerlerken yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü aracı park ettikten sonra tırdan uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler tırın büyük bölümünü kapladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.Bu arada, sürücünün, Adana'dan aldığı yükü Kazakistan'a götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

Irak 

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