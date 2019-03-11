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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki tırda yangın - GAZİANTEP Haberi

Seyir halindeki tırda yangın - GAZİANTEP Haberi

- Yanan tırdan detaylar - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Şoförün ağabeyi Mehmet Akcin, gözyaşı dökmesi ve sinir krizi geçirmesi - Mehmet Akcin'in ambulansa bindirilmesi - Trafiğe kapatılan yolda bekleyen araçlar Gaziantep 'te seyir halindeki tırda yangın - İplik yüklü tırı yanan sürücünün ağabeyi kardeşine sarılarak gözyaşı döktüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te seyir halindeyken alev alan iplik yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden yüklediği ipliği Şanlıurfa'ya götürmek üzere yola çıkan Ferudun Akcin yönetimindeki 34 DA 1032 plakalı tır, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Kısa sürede çekiciyi saran alevlere müdahale eden Akcin, çekiciyi dorseden ayırmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.Tamamen yanan tır ve içindeki iplikler kullanılamaz hale geldi.Haberi alarak olay yerine gelen şoförün ağabeyi Mehmet Akcin, gözyaşı dökerek, "Kardeşim onu kredi ile aldı, o tır onun sermayesiydi, ocağımız battı." diyerek sinir krizi geçirdi.112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavisi yapılan ağabey Cin, yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan bulvar, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Sarılar Gesi Gözyaşı 

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