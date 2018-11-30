Seyir halindeki tır böyle alev aldı İzle

--(Amatör kamera)



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen olayda, seyir halindeki bir tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden tır sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dorsede çıkan yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

