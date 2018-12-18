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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı Haberi

Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı Haberi

--İtfaiye kamerası--

Bild Kamera 

-İtfaiyenin olay yerine varışı
-Yangına müdahale
-Yanan tır detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta otoyolda seyir halindeki bir tır alev alev yandı. Olay, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 30’uncu kilometresi Göksun istikameti Beşoluk mevkisinde meydana geldi. Sürücü ve plaksı öğrenilemeyen tırın yakıt hortumunun aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü tırı hemen güvenlik şeridine aldı. Kendi imkanlarınca yangını söndüremeyen sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan tıra müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, tır kullanılamaz hale geldi.
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