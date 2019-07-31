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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

-itfaiye kamerası-

Kamera Elektrik Kontağı 

-Tırın alev alev yanması
-İtfaiyenin müdahalesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan tır hurdaya döndü. Edinilen bilgiye göre, Ceyhan-Adana D-400 Karayolunda gitmekte olan Bünyamin Ceylan yönetimindeki dorsesi bulunmayan tır sabaha karşı 04.00 sularında elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla bir anda alev topuna döndü. Bir anda alevler arasında kalan tırın şoförü araçtan atlayarak yanmaktan kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler arasında kalan dorsesiz tırı söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi.
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