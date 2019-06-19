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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

tırın yanmasından görüntü

( ADANA ) ADANA

Cep Telefonu 


- Adana’nın Pozantı ilçesi otoyolda seyir halindeki tır yanma anı cep telefonu ile görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Pozantı ilçesi otoyolda plakası belirlenemeyen tır seyir halindeyken bir anda alev almaya başladı.
Bu sırada seyir halinde olan diğer sürücüler ise tırın yanma anını cep telefonlarıyla kaydetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi.
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