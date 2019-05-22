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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

Yanan tır

Yangın Paniği Yangına Müdahale 

-Yaşanan patlamalar
-Yükselen alevler
-Bekleyen araçlar

( ŞANLIURFA ) - Şanlıurfa- Mardin karayolunda yangın paniği ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde seyir halindeki tır devrildikten sonra yanarak alev topuna döndü. Tırda zaman zaman yaşanan patlamalar büyük korkuya neden oldu. Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Viranşehir ilçesi Karakuzu Jandarma Karakolu yakınlarında yaşandı. Mardin’den Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine doğru seyir halinde olan tır, sürücüsünün yolun tek şeride düştüğünü fark etmemesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Sürücüsünün atlayarak son anda kurtulduğu tır yanarak alev topuna döndü. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın nedeniyle diğer sürücüler büyük bir korku yaşadı. Yangın nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapanırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Aracın sürdürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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