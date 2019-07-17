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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki pikap alev aldı

Seyir halindeki pikap alev aldı

-cep telefonu görüntüsü-

Cep Telefonu 

-tentenin yanması
-vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmesi
-yangının söndürülmesi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da seyir halindeki pikap bir anda alev aldı. Bir otelin çalışanlarının yangın tüpleri ile hızlı müdahalesi sonucu facianın önüne geçildi. Olay, merkeze bağlı Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yem taşıyan 44 HY 328 plakalı pikap, seyir halindeyken arkadaki tentesi yanmaya başladı.
Tentenin yandığını fark eden sürücü, aracı sağa çekerek aşağı indi. Bu sırada pikabın yandığını gören bir otelin çalışanları yangın tüpleri ile yardıma koşarak müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü. Olası bir facianın önüne geçildiği olayda pikabın arka kısmı kullanılamaz hale geldi.
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