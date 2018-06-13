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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi - MANİSA

Seyir halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi - MANİSA

- Seyir halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi - Üzerine ağaç devrilen aracın detay görüntüsüSeyir halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi - Ağacın devrilmesi sonucu 3 araçta hasar meydana geldiMANİSA (AA) - Manisa 'da bir ağacın devrilmesi sonucu 2'si seyir halindeki olmak üzere 3 araçta hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesindeki Muradiye Camisi önünde bulunan çınar ağacı, seyir halindeki 2 otomobil ile park halindeki bir aracın üzerine devrildi.Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda büyük hasar oluştu.Belediye ekipleri ve çekiciler devrilen ağacı ve hasar gören otomobilleri yoldan kaldırdı.Yol kenarında park halindeki 45 KU 733 plakalı otomobilin sürücüsü Fehmi Gündüzalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacın birden bire araçların üzerine devrildiğini belirterek, "Rüzgar yoktu birşey yoktu ağaç durup dururken devrildi. Benim araç hurdaya döndü, diğer seyir halindeki iki araçta da hasar meydana geldi. Emniyete bildirdik diğer seyir halindeki araçlarla ilgili tutanak tutuldu. Arabayı yeni almıştım ve henüz kaskosunu yapmamıştım. Park halinde olduğu için herhangi bir işlem yapılmadı." dedi.

Bild Çınar Ağacı Kasko 

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