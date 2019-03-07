Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil yandı - DENİZLİ

Seyir halindeki otomobil yandı - DENİZLİ

- Seyir halindeki otomobil yandı - Alev alan otomobildeki yangını itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasıSeyir halindeki otomobil yandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.Alınan bilgiye göre, Akşeşme Mahallesinde seyir halindeki Halil Tübcil yönetimindeki 20 K 6268 plakalı otomobilin torpido kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden Tübcil, otomobili durdurarak araçtan indi.Otomobilin yanmaya başladığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.Araçta maddi hasar oluştu.

Bild 

İlgili Foto Galeriler
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı