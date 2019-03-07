Seyir halindeki otomobil yandı - DENİZLİ

- Seyir halindeki otomobil yandı - Alev alan otomobildeki yangını itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasıSeyir halindeki otomobil yandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.Alınan bilgiye göre, Akşeşme Mahallesinde seyir halindeki Halil Tübcil yönetimindeki 20 K 6268 plakalı otomobilin torpido kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Tübcil, otomobili durdurarak araçtan indi.Otomobilin yanmaya başladığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.Araçta maddi hasar oluştu.
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