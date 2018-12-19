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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandı

Araca itfaiyenin müdahalesi

Kamera Patlama Sesi Benzin Yangın Tüpü Trol 

-Araç sürücüsünün açıklamaları

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat'ta seyir halindeki bir otomobil çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. MOBESE kamerasına da yansıyan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, E-88 karayolu Esentepe Mevki Emniyet Müdürlüğü Kavşağında Muhammet L. yönetimindeki 35 DHK 43 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü aracını kenara çekerek müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında kimse yaralanmazken araçta maddi hasar oluştu. Otomobilin yanması MOBESE kameraları tarafından da kaydedildi. Araç sürücüsü Muhammet L.,"Dün arabayı sanayiden aldım. Okuldan çıkıp öğle arası eve gelmiştim, tekrardan okula gidiyordum araçtan ufak bir patlama sesi duydum. Aracın içinde benzin kokusu vardı. Bir anda alev aldı, yangın tüpünü aldım söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. İtfaiyeye haber verdim. Yangının motorun enjektör kısmından olduğunu düşünüyorum." dedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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