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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü

Hurdaya dönen otomobilden detaylar

( DÜZCE ) DÜZCE

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- Düzce’de D-100 Karayolu yan yolda meydana gelen yangında bir otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangın; Akşam saatlerinde Düzce’de D-100 Karayolu Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Selahattin Akgümüş’e ait 81 DZ 244 plakalı otomobili kullanan oğlu Fatih Akgümüş seyir halindeyken birden otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanları fark eden Fatih Akgümüş hemen otomobili yolun kenarına çekerek park etti ve dumanlara müdahale etmeye çalıştı. Ancak alev alan otomobile müdahale edemeyen Fatih Akgümüş, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini aradı. Alevler bütün otomobili sardı. Otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil hurdaya döndü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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