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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı Haberi

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı Haberi

Yanın otomobil

Yangına Müdahale 

-alevler
-yangına müdahale edilmesi
-genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te seyir halindeki bir otomobil alev alması sonucu kullanılamaz haline geldi. Kilis Çevreyolu üzerindeki Ekrem Çetin Camisi kavşağında 79 AG 379 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa süre içerisinde alev topuna dönüşen araç, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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