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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü Video

Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü Video

Yanan otomobilin görüntüsü

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-Yanan otomobilden genel görüntüler

( ADANA )- Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi ADANA

- Adana’da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönüştü. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürürken araç sürücüsü yara almadan kurtuldu. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil otoyol üzerinde seyir halindeyken bir anda alev aldı. Araç sürücüsü hemen otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu ve içerisinden indi. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını söndürdü. Olayda şans eseri sürücü yara almadan kurtulurken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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