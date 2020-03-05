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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Cep telefonu görüntüsünden detay

Bild Trol 

-otomobilin yanmasından detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Kendisini dışarı atan sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Edinilen bilgiye göre olay, Karabük-Safranbolu Karayolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. A.Ö yönetimindeki 78 SV 556 plakalı seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Alev topuna dönen otomobil ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler inceleme başlatılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
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