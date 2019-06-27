Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı İzle

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı İzle

- OTOMOBİLİN YANMASI

Bild 

-- İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 AP 898 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.
Otomobilin ön kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, hızla araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin yaptıkları soğutma çalışmasının ardından yanan araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yangında, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
İlgili Foto Galeriler
Balıkesirde Orman YangınıBalıkesirde Orman Yangını
Bursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi ÖldüBursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi Öldü
İşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladıİşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladı
3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu
Büyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 ÖlüBüyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 Ölü
D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı