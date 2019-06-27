Seyir halindeki otomobil alev alev yandı İzle

-- İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 AP 898 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.

Otomobilin ön kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, hızla araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin yaptıkları soğutma çalışmasının ardından yanan araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yangında, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

