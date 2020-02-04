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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Aracın yanmasından detay

Polis Sağlık Ekibi Trol 

-İtfaiyenin aracı söndürmesi
-Yanan araçtan detay
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da seyir halindeki otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi 400. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 23 AAV 827 plakalı 2019 model otomobil seyir halindeyken alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü, otomobili kenara çekip inmeyi başardı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama riski bulunan yanan araç İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedbir amaçlı gönderilen sağlık ekibi yaralanma olmaması nedeniyle normale dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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