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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Cep telefonu görüntüsü

Fabrika Bild Şeker Fabrikası Cep Telefonu Yangın Tüpü 

-Otomobildeki yangın
-Yangına tankerden uzatılan hortumla müdahale
-Vatandaşların müdahalesi

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil yoldan geçen su tankerinden uzatılan hortumla ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü. Yangın, Ereğli-Adana yolu üzerinde Bahçeli Mahallesi şeker fabrikası mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Adana yönüne giden Ramazan Düzgün idaresindeki 33 TV 697 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.
Aracını durdurup aşağıya inen sürücü Ramazan Düzgün, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Rüzgarın da etkisiyle alevleri içerisinde kalan otomobile, o sırada yoldan geçen su tankerinden uzatılan hortumla müdahale edildi. Hortumla su dökülen otomobildeki yangına vatandaşlar da yan tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşların çabalarıyla söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobildeki yangın ve vatandaşların alevlere müdahalesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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