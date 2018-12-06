Seyir halindeki otomobil alev alev böyle aldı

-OTOMOBİLİN YANDIĞI ESNADA TRAFİĞİN DEVAM ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ



( BURSA )- Otomobil alev alev yandı, trafik normal seyrinde devam etti BURSA



- Bursa Ankara otoyolunda bir otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Otomobilin yandığı dakikalar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobilin alev alev yandığı esnada trafiğin normal seyrinde devam ettiği görüldü.

Vatandaşlar ise yanan otomobili meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın sönerken otomobil hurdaya döndü.

