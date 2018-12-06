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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev alev böyle aldı

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle aldı

YANAN OTOMOBİLDEN GÖRÜNTÜ

Kamera Cep Telefonu 

-OTOMOBİLİN YANDIĞI ESNADA TRAFİĞİN DEVAM ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA )- Otomobil alev alev yandı, trafik normal seyrinde devam etti BURSA

- Bursa Ankara otoyolunda bir otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Otomobilin yandığı dakikalar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobilin alev alev yandığı esnada trafiğin normal seyrinde devam ettiği görüldü.
Vatandaşlar ise yanan otomobili meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın sönerken otomobil hurdaya döndü.
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