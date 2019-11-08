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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı - KARABÜK

Seyir halindeki otobüste yangın çıktı - KARABÜK

- Yanan otobüsten görüntüler - Olay yerine gelen itfaiyenin yangına müdahalesiKARABÜK (AA) - Karabük 'te, yolcusu bulunmayan halk otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.K.Y'nin kullandığı 78 BT 068 plakalı yolcusu bulunmayan özel halk otobüsü, 100. Yıl Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark ederek aracı durduran otobüs şoförü, söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, otobüste hasar oluştu.

Söndürme Tüpü Halk Otobüsü Otobüs Şoförü Yangına Müdahale 

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