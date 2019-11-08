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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki otobüs yandı - ANTALYA Haberi

Seyir halindeki otobüs yandı - ANTALYA Haberi

- Otobüs'ün gece saatlerinde yanan hali - Yanan otobüs - Yoldan görüntü - Otobüsün içi Antalya 'da seyir halindeki otobüs yandı - Kullanılamaz hale gelen otobüsteki yolcular tahliye edildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi, tahliye edilen yolculardan yaralanan olmadı.Alınan bilgiye göre, Antalya 'dan Diyarbakır'a giden bir yolcu otobüsü Alanya şehir çıkışı İmamlı mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.Şoförün durumu erken fark etmesi ile otobüste bulunan 27 yolcu tahliye edildi.Alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yolcular otobüs firmasının tahsis ettiği başka bir otobüsle Diyarbakır'a gönderildi.

Yolcu Otobüsü Otobüs Firması 

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