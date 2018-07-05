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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki otobüs küle döndü

Seyir halindeki otobüs küle döndü

yanan otobüsten görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir'de facianın eşiğinden dönüldü- Otobüsteki 34 yolcu yara almadan kurtuldu ESKİŞEHİR

Bild Sparta Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Trol 


- Eskişehir'de seyir halindeyken bir anda yangın çıkan yolcu otobüsü küle dönerken içindeki 34 kişi şans eseri yara bile almadı. Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 01.00 sıralarında Eskişehir Ankara karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Isparta'dan İstanbula doğru hareket eden Zeki A. idaresindeki 42 BDS 05 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Motor bölümünde başlayan alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine otobüs şoförü aracı durdurarak araçta bulunan 34 yolcuyu indirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Şoför ve muavinler yangını durdurmak istese de otobüs bir anda alev topuna döndü. Yolcular ve diğer araçlardakiler panik ve korku yaşarken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın dolayısıyla Ankara Eskişehir karayolu bir süre trafiğe kapatılırken araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yolcular da, firmanın tahsis ettiği başka bir otobüsle tekrar İstanbul yönünde hareket etti. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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