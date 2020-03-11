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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü

Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü

Olay yerinden farklı açılarda görüntü

Jandarma Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Motosikletten detay
-Kasktan detay
-Cenazeden detay
-Cenazenin kaldırılışı
-Ekiplerden detay
-Trafiğin açılması

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak-İzmir istikametinde seyreden motosikletin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek devrildi. Kaza sonrası devrilen motosikletten düşen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza D300 karayolu Çınarcık rampasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 64 ABD 778 plakalı motosikletin sürücüsü Mert Açıl (20) seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Açıl, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni cenaze aracıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan dolayı tek yönlü trafiğe kapatılan yol jandarma ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. (MA-
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