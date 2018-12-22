Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki minibüs alev alev böyle yandı İzle

Seyir halindeki minibüs alev alev böyle yandı İzle

alev alev yanan minibüsten görüntü

( VAN ) VAN

Polis Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 


- Van merkez Tuşba ilçesinde seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı. Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi Van-Özalp yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası alınamayan minibüs, seyir halinde iken motor kısmından çıkan dumanları gören sürücü, aracı durdurup aşağı indi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürülürken, minibüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı