Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki midibüs alev alev böyle yandı İzle

Seyir halindeki midibüs alev alev böyle yandı İzle

Yanan Midibüsten detay

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye detay
-genel görüntü ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Bahçelievler'de seyir halindeki bir midibüs birden alevlere teslim oldu. Küle dönen midibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerinde seyir halindeki bir midibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LYP 673 midibüs, seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.
Midibüsten dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı durdurarak aşağıya inip itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiği kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından midibüste çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen midibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte, cadde tekrar trafiğe açıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı