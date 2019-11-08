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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki halk otobüsü alev alev böyle yandı

Seyir halindeki halk otobüsü alev alev böyle yandı

Cep telefonu görüntüsünden detay

Bild Halk Otobüsü Yakıt Deposu 

-Yangın sonrası araçtan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre 100. Yıl Mahallesi 1065. Sokak'ta seyir halinde olan Kamil Yılmaz yönetimindeki 78 BT 068 plakalı özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev alan otobüsün yandığını gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yakıt deposundan çıktığı düşünülen yangını kısa sürede söndürürken, otobüsün boş olması faciayı engelledi. Ekipler yangının çıkış nedeni için inceleme başlattı.
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