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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki elyaf yüklü tırda yangın - YALOVA Haberi

Seyir halindeki elyaf yüklü tırda yangın - YALOVA Haberi

- İtfaiye ekiplerinin tırdaki yangında müdahalesinden görüntüler Yalova 'da seyir halindeki elyaf yüklü tırda yangın Yalova (AA) - Yalova 'da seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Yalova 'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Ahmet Aydın idaresindeki 16 ZT 143 plakalı elyaf yüklü tır, Güneyköy mevkinde kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Aydın, tırı yol kenarındaki alana çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İtfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürülen yangında, tırın kupa kısmında büyük hasar oluştuğu belirlendi.

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