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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki aracın üzerine ağaç ve direk devrildi, 2 yaşındaki çocuk ve ailesi ölümden döndü

Seyir halindeki aracın üzerine ağaç ve direk devrildi, 2 yaşındaki çocuk ve ailesi ölümden döndü

- Devrilen ağaç

Bebek Koltuğu Bebek Elektrik Direği Küçük Çocuk 

-- Devrilen elektrik direği
-- Araçtaki hasar
-- Sürücü ile röp
-- Görevlilerin çalışması

( İSTANBUL )- Beykoz'da inanılmaz kurtuluş- Seyir halindeki aracın üzeren ağaç ve elektrik direği düştü- Araçtaki aile şans eseri yara almadan kurtuldu İSTANBUL

- Beykoz’da kısa süreli duraklamanın ardından yola devam etmek isteyen otomobilin üzerine ağaç ve elektrik direği düştü. Aracın üst kısmında bulunan cam patlarken, araçta bulunan 2 yaşındaki küçük çocuk ve ailesi burnu bile kanamadan kurtuldu. Ailesiyle birlikte Beykoz’daki Cuma Yolu Caddesi üzerinde kendi kullandığı araçla ilerleyen Alkan Demirlek, arkadaki bebek koltuğunda oturan ve uyumakta olan 2 yaşındaki oğlunun rahatsız bir pozisyonda durduğunu fark etti. Bunun üzerine aracı durduran Demirlek, yanındaki eşinden araçtan inip çocuğun duruşunu düzeltmesini istedi. Çocuğunun boynunu ve konumunu düzelten anne tekrar araca bindi. Aracın tekrar yola devam edeceği sırada, aile büyük bir gürültüyle sarsıldı. Durdukları yerin hemen yanında ve yolun sağ tarafında bulunan bir ağaç ile elektrik direği, büyük bir gürültüyle otomobilin üzerine devrildi. Uyku halindeki küçük çocuk korku yaşarken, baba Alkan Demirlek eşi ve oğlunu yatıştırdıktan sonra güvenli bir şekilde eve gönderdi. Olayda aracın üst kısmında bulunan camın patladığı görülürken, küçük çocuğun şans eseri yara almamış olması yüreklere su serpti. Olayı İHA’ya anlatan Alkan Demirlek, eşini ve çocuğunu güvenli bir şekilde eve gönderdiğini, olaydan şans eseri sadece maddi hasarla kurtulduklarını söyledi.

Araçtaki hasarın yaklaşık 7 bin lirayı bulduğu değerlendirilirken, görevliler ise devrilen ağacı kaldırabilmek için parçalara ayırdı. (CE-EY
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