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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki aracın motor kısmında ilginç yolculuk Haberi

Seyir halindeki aracın motor kısmında ilginç yolculuk Haberi

Araç motorunda giden şahsın yolculuğu

( ANTALYA )- Kimse ne yaptığını anlayamadı ANTALYA

Trol 


- Antalya’da seyir halinde olan bir arabanın motor bölümüne oturan şahıs görenleri şaşırttı. Antalya’nın işlek bir caddesinde gerçekleşen olayda bir şahıs aracının kaputunu açıp motor bölümüne oturdu. Bir başka kişi aracı sürerken, hareket halindeki otomobilin kaputuna tutunarak gitmesi görenleri hayrete düşürdü. Motor kontrolü yaptığı düşünülen şahsın bu ilginç yöntemini gören diğer sürücüler de, cep telefonlarına sarılıp olayı kayda aldı. Kaputu açık ve 4'lü flaşörlerini yakarak seyir eden araç bir müddet sonra gözlerden kayboldu.
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