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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki araç yandı - MERSİN

Seyir halindeki araç yandı - MERSİN

- Mersin'de seyir halindeki araç yandı - Otomobilin yanması - İtifaye ekiplerinin müdahalesiMersin'de seyir halindeki araç yandıMERSİN (AA) - Mersin'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 FK 8127 plakalı otomobil TAG Otoyolu Çeşmeli mevkisinde hareket halindeyken alev aldı.Durumu fark eden sürücü otomobili yol kenarına park ederek araçtan uzaklaştı.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

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