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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Seyir halindeki araç yandı - İZMİR

Seyir halindeki araç yandı - İZMİR



- İtfaiyenin yanan aracı söndürme çalışmaları - Araçtaki vatandaşların gözyaşı dökmesi - Aracın sürücüsü ile röportaj İzmir 'de seyir halindeki araç yandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde seyir halindeki araç yandı.Alınan bilgiye göre, Yeşildere Caddesi'nde Arif Doymaz kontrolündeki 35 TF 702 plakalı araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Sürücü, aracını sağa çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Aracın motoru kullanılamaz hale geldi.Araçta bulunan 2 kişi yaşadıkları korku ve panik nedeniyle gözyaşı döktü.Aracın şoförü Doymaz, yangından kısa süre önce LPG aldığını belirterek "Seyir halindeyken alev aldı. Yolda giderken biri de işaret etti. Sağ tarafa geçtim, kaportayı açtım, yangın söndürme tüpüyle söndürmeye çalıştım. Ancak olmadı. İtfaiye geldi." dedi.

Söndürme Tüpü Bild Gözyaşı Trol 

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