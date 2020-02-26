Seyir halindeki araç devrildi, o anlar kameraya böyle yansıdı: 2 yaralı

--araçtan çevreye savrulan eşyalar

--trafik ve jandarma ekiplerinin yolda önlem almaları

--yoldan geçen vincin aracı lastikleri üzerine kaldırmaları

--polis ve jandarmanın aracı iterek yoldan çekmeleri

--trafiğin normale dönmesi

--kaza anı güvenlik kamerası



( ANTALYA )- Yol ortasında yan yatan araçtaki eşyalar etrafa saçılırken, araç kaldırılıncaya kadar trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu devrilen ticari araç, bariyerlere çarptıktan sonra yol ortasında durabildi. Yol ortasında yan yatan araçtaki eşyalar etrafa saçılırken, araç kaldırılıncaya kadar trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Kaza Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Harun Kısa’nın kullandığı 07 E 0043 plakalı ticari araç, Aksaz kavşağına yaklaştığı sırada kontrolden çıkıp devrildi ve sürüklenerek sağ şeritten sol şeride geçti. Araç refüjde bulunan çelik bariyerlere çarparak durabildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen ticari aracın sürücüsü Harun Kısa kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Sultan Kısa ve kızı İrem Naz Kısa yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından ticari araçtan etrafa saçılan malzemeler ve aracın yol ortasında yan yatması nedeniyle trafik uzun süre kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Aracın, yoldan geçen bir vinç tarafından kaldırılması, trafik polisi ve jandarmalar tarafından itilmek suretiyle yol kenarına götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü. (AK-



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