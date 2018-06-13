Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

-Aracın alev alarak yanması

-Yükselen dumanlar

-Yoldan görüntüler

-Alevlerden görüntü



( ADIYAMAN )- Hafif ticari araç küle döndü ADIYAMAN



- Adıyaman’da, seyir halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç küle döndü. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç seyir halinde olduğu esnada Kahta- Sincik Karayolu Cendere Köprüsü yakınlarında alev aldı. Aracın motor kısmında başlayan alevleri fark eden araç sürücüsü aracı yolun kenarına park ederek bir yandan alevlere müdahale etti bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan olay sonrasında ölen yaa yaralanan olmazken küle dönen araç kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)

