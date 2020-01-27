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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı Haberi

Seyir halindeki araç alev alev yandı Haberi

itfaiye ekiplerinden detaylar

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-kapatılan yoldan detaylar
-polis ekiplerinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Erciyes caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Erciyes Kayak Merkezi’ne giden bir vatandaşın aracının motor kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (EK-AÖ-
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